Möglichst viele Menschen in Bewegung bringen – das ist die Vision von Manuela Fally. „Jeder, der sich selbst bewegt, weiß, wie gut das tut“, erzählt die begeisterte Hobbysportlerin, „es macht mich glücklich, wenn ich sehe, dass sich andere Menschen bewegen.“ Auf dem Weg zu mehr Aktivität gibt es viele Herausforderungen, denen sie sich als Geschäftsführerin des ASVÖ Steiermark stellt. Fally ist die erste Frau, die in dieser Funktion einem Dachverband in der Steiermark vorsteht. „Der Stellenwert des Sports in der Gesellschaft ist nicht so hoch, wie er sein sollte. Wir wissen seit vielen Jahren um die positiven Auswirkungen der Bewegung auf die Gesundheit und die soziale Kraft in den Vereinen und trotzdem wird das nicht in diesem Ausmaß wahrgenommen.“ Als Geschäftsführerin sind ihre Wege, etwas zu bewegen, etwas länger geworden. „Wir müssen im organisierten Sport noch besser und enger zusammenarbeiten und gemeinsam den Stellenwert heben.“