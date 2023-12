Österreichs Buckelpisten-Ass Avital Carroll erlitt beim Weltcup-Auftakt in Ruka Anfang Dezember eine Haarriss-Fraktur der medialen Malleolus sowie eine Dehnung der äußeren Bänder im Sprunggelenk, wie eine genauere Untersuchung ergab. Die gebürtige US-Amerikanerin und zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin befindet sich in therapeutischer Behandlung und möchte nach ihrer Genesung so schnell wie möglich ihr Comeback geben.

Beim Weltcup in Idre Fjäll ist keine Österreicherin im Finale der Top 16 dabei, Katharina Ramsauer brachte ihren Qualifikationslauf am Donnerstag nicht ins Ziel.