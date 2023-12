Vor wenigen Jahren, da wäre ein Erfolg über Norwegen für Österreichs Fußballerinnen noch eine Sensation gewesen. Mittlerweile haben sich die Vorzeichen aber geändert, die ÖFB-Auswahl hat Boden auf die Skandinavierinnen gut gemacht. Und so kommt es heute (19.15 Uhr, ORF Sport+) in St. Pölten dazu, dass Österreich im letzten Spiel der Nations League ein Punkt genügt, um fix in der A-Liga zu verbleiben, während der ehemalige Welt- und Europameister sowie Olympiasieger gegen den Abstieg kämpfen müsste. „Wir haben ein Endspiel, ähnlich wie damals in England bei der EM“, sagt Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann. 2022 trafen sich beide Teams in der Gruppenphase der Euro am letzten Spieltag in Brighton, mit einem 1:0-Erfolg löste Österreich das Viertelfinal-Ticket, während das Turnier für die Norwegerinnen vorbei war. „Diesmal geht es um den Verbleib in Liga A. Es ist großartig, dass wir uns überhaupt diese Ausgangslage erspielt haben und wir wollen diese Chance jetzt auch nützen.“ Auf ein Unentschieden will man allerdings nicht spielen. „Unser Ziel ist, das Spiel zu gewinnen. Der Druck liegt bei Norwegen, weil auch die Erwartungshaltung an sie selbst größer ist“, sag Österreichs Teamchefin.

Das unterstreicht auch Österreichs Kapitänin Sarah Puntigam. „Norwegen ist für mich Favorit, was aber nicht heißt, dass wir den Punkt, den wir brauchen, nicht holen können. Dass wir in dieser Gruppe nach fünf Spielen noch die Chancen haben, den Verbleib in Liga A aus eigener Kraft zu schaffen, ist richtig stark.“ Das Hinspiel endete zum Auftakt der Nations League mit einem 1:1, nach je zwei Siegen gegen Portugal und zwei Niederlagen gegen Frankreich will man heute mit dem Heimvorteil Rang zwei fixieren. Dieser wäre nicht nur insofern wichtig, als man auch in der kommenden Auflage der Nations League wieder gegen die besten Nationen Europas spielen dürfte.

Nur mit dem Verbleib in der Top-Liga hat man nämlich die Chance, sich direkt für die EM-Endrunde 2025 zu qualifizieren. Die Qualifikation für das Turnier in der Schweiz wird ab Frühjahr 2024 im Nations-League-Format ausgetragen. Kommt Österreich auch in der EM-Qualifikation der Liga A unter die ersten zwei der Gruppe, wäre man zum dritten Mal in Serie bei einer Euro dabei. Sollte Österreich in der A-Liga im Rahmen der EM-Qualifikation „nur“ Dritter oder Vierter werden, müsste man gegen die Erst- und Zweitplatzierten der C-Liga eine erste Play-off-Runde überstehen, bevor es dann noch in einer zweiten Play-off-Runde um das EM-Ticket gehen würde. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Erst muss heute einmal Rang zwei in der laufenden Nations League fixiert werden. „Platz zwei in der Nations-League-Gruppe wäre ein super Abschluss für uns“, sagt Liverpool-Legionärin Marie Höbinger.

Zudem hat die UEFA bekannt gegeben, unter der Women‘s Champions League einen zweiten europäischen Klubbewerb für Frauen ins Leben zu rufen. „Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich die UEFA dem Frauen-Fußball verpflichtet“, sagt UEFA-Boss Aleksander Ceferin. Auch das Format der Champions League wird, angelehnt an die Revolution im Männer-Bereich, erneuert und ab der Saison 2025/2026 im Liga-System gespielt.