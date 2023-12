Worum es geht: Es wartet nicht mehr und nicht weniger als die erste Abfahrt der Saison in Beaver Creek – und das erst im Dezember, nachdem das so heiß erwartete „Gletscher-Opening“ von Zermatt nach Cervinia abgesagt hatte werden müssen. Die „Birds of Prey“ präsentierte sich im Training aber in bestem Zustand. Wie schon auch die Trainingspisten in Copper Mountain, wo sich praktisch alle Nationen den Feinschliff geholt haben, den es braucht.

Die Ausgangssituation: In der Abfahrt ist der Norweger Aleksander Aamodt Kilde immer Favorit. Doch in Beaver Creek sind es oft auch die Techniker, die mitmischen. So wie Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt oder auch Marco Schwarz, der in dieser Saison vermehrt auf die Speed-Disziplinen setzt.

Das Wetter: Über Nacht hat es wie angekündigt in Colorado zu schneien begonnen. Derzeit wird am Berg gearbeitet, um 19 Uhr (11 Uhr Ortszeit) soll entschieden werden, ob und wie es heute weitergehen kann.