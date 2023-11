Ein Fan des englischen Fußball-Erstligisten Crystal Palace hat wegen einer rassistischen Geste gegen Tottenham-Stürmer Heung-Min Son offenbar nur auf Betreiben der „Spurs“ ein dreijähriges Stadionverbot erhalten. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, war der 44-jährige Mann nach einem Schuldgeständnis zunächst nur zu 60 unentgeltlichen Arbeitsstunden und einer Geldstrafe von 1.384 Pfund (etwa 1.600 Euro) verurteilt worden.

Auf Betreiben des Vereins sei die Strafe nun jedoch verschärft worden, hieß es in der Mitteilung der Spurs. „Wir möchten betonen, dass der Club Diskriminierung jeglicher Art nicht toleriert und wir uns immer für die stärkste mögliche Maßnahme einsetzen werden“, so die Mitteilung weiter. Der Mann darf nun für drei Jahre kein Stadion in Großbritannien betreten. Vor Auslandsspielen kann zudem der Reisepass des Betroffenen eingezogen werden.