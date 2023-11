Um 12.03 Uhr hob die gecharterte Boing 737 vom Grazer Flughafen in Richtung Italien ab. Das Ziel: der Milan Bergamo Orio al Serio International Airport. Die Fracht: der SK Sturm Graz. Weniger als eine Stunde dauert der Flug von Graz in die Lombardei, wo die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer am Donnerstag (21 Uhr, Servus TV & Sky) gegen Atalanta Bergamo das vierte Spiel in der Gruppenphase der Europa League bestreitet. „Wir müssen auf dem Punkt da sein“, sagte der Trainer. Das Hinspiel in Graz bot ein dramatisches 2:2, welches die Grazer in Unterzahl errangen. Seedy Jatta ist nicht mitgeflogen, Otar Kiteishvili ist an Board, wird aber nicht spielen. Die Vereinsführung in Form von Präsident Christian Jauk und Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker reist erst am Spieltag an.

Die Mannschaft darf sich am Donnerstag auf eine breite Unterstützung im „Gewiss Stadium“ freuen. Fünf Fan-Busse werden die Reise von Graz antreten. Zahlreiche Fans werden zusätzlich die rund fünfstündige Fahrt im Privat-Pkw antreten. Das Stadion befindet sich zentral in der Stadt und bietet 21.300 Fans Platz. Am Mittwochabend wird die Mannschaft im Stadion das Abschlusstraining absolvieren.