Unter der Woche Pädagoge, am Wochenende Teil der Sturm-Anhängerschaft. Und diesmal – beim Cupderby und den unsäglichen Ausschreitungen – Teil des wütenden Mobs. Gegen jenen Lehrer, der am Überfall auf den mobilen Fanstand des GAK dabei gewesen sein soll, hat die Staatsanwaltschaft Graz am Dienstag offiziell ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft, der Kleinen Zeitung.