Beim Auftakt des Bob-Weltcups in zwei Wochen in China werden keine Frauen-Rennen ausgetragen. Da nur sechs Teams am Start gewesen wären, annullierte der Internationale Verband (IBSF) die Rennen im Monobob und Zweier. Es waren nur drei deutsche, zwei chinesische und ein Schweizer Team angemeldet. Für die meisten Nationen sind die Reisekosten nach Asien zu hoch. Deshalb wird es auf der Olympiabahn in Yanqing auch bei den Männern nur kleine Teilnehmerfelder geben.

Die zweite Weltcup-Station nach China-Bewerben ist vom 8. bis 10. Dezember La Plagne in Frankreich, eine Woche später wird in Innsbruck-Igls gefahren.