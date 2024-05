Der Turnsaal des BG/BRG/BORG Köflach wurde am Mittwoch kurzerhand zum Diskussionssaal. Anlässlich der Europawahl am 9. Juni nahmen steirische Vertreter der fünf heimischen, im EU-Parlament vertretenen Parteien Platz am Podium Platz: Bernd Brodtrager (ÖVP), Dominik Szecsi (SPÖ), EU-Parlamentarier Georg Mayer (FPÖ), Anna Binder (Grüne) und Helene Paar (Neos). „Freie Meinungsäußerung, Menschenrechte und Demokratie waren die Ausgangspunkte für das, was heute die Europäische Union ist. Wir sind EU-Botschafterschule, deshalb gibt es immer wieder AKtivitäten an unserer Schule, die zeigen sollen, dass die EU nicht nur ein Gebäude ist, sondern wir alle ein Teil davon sind“, leitete Direktorin Gudrun Finder die Diskussion, die von Klassenvorstand und EU-Seniorbotschafter Günther Kollau gemeinsam mit den Schülervertretern Lena Peisel, Valentin Wiedner und Eva Schubert geleitet wurde.