Sehr einfach zu kochen und die perfekte Kombination aus Pasta und Bohnen in Form eines Eintopfes: Das Gericht, was übersetzt so viel wie „Nudeln und Bohnen“ bedeutet“, ist ein Blitzrezept für laue Sommerabende, die wir gerne draußen genießen. Als traditionelle Speise der Küche der Emilia-Romagna wurde es als Vorspeise {Primi piatti} serviert, kommt heute aber oft als sättigende Hauptspeise auf den Tisch. So oder so – der Pastaklassiker bringt selbst Nicht-Bohnen-Fans wie mich in Verführung. So cremig, so köstlich, so buonissimo!





Menge: 4 Portionen

Dauer: 15 Minuten

Zutaten

1 große Zwiebel

2 -3 Karotten {mittelgroß}

200 g Chicorée {Puntarelle}

400 g passierte Tomaten

Etwas Olivenöl

350 g kurze Nudeln {z.B. Ditaloni rigati}

1 Dose Borlotti-Bohnen {entspricht 250 g Abtropfgewicht}

Salz & Pfeffer



Zubereitung



Die Zwiebeln schälen und fein hacken. Karotten und Chicorée gründlich waschen und kleinschneiden. Olivenöl in einem Topf erhitzen, den Zwiebel und die Karottenwürfel darin kurz anrösten. Die passierten Tomaten hinzugeben und gut durchrühren. Den Chicorée sowie die Nudeln hinzugeben und durchrühren. Mit einem Schuss Wasser ablöschen. Die gekochten Bohnen abgießen und in den Topf zu den restlichen Zutaten geben.

Den Topf auf höchster Stufe bis zum Soft-Fenster aufheizen, auf niedrige Stufe schalten und mit Zeiteinstellung „P“ (= 20 Sekunden) im Soft-Bereich kochen. Den Topf nach Ende der Kochzeit in den umgedrehten Deckel stellen und von selbst drucklos werden lassen. Secuquick abnehmen.











Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins Köstlich und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social Media Profi.