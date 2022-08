Käsecrostini mit Paradeisgemüse

Zutaten für 4 Personen.

1 kg Mini-Paradeiser gemischt

1 Bund Basilikum

1 weiße Zwiebel

4 bis 6 Knoblauchzehen

Weißweinessig

Olivenöl

Paradeissaft

Italienisches Weißbrot

20 dag Ziegenfrischkäse

Thymian

Staubzucker

Salz

Pfeffer

Zubereitung

1. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. In 6 EL Olivenöl eine Viertelstunde bei wenig Hitze dünsten. 6 EL Paradeissaft dazugeben. Nochmals aufkochen. Vom Feuer ziehen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 2 bis 3 EL Weißweinessig und 1 bis 2 EL Wasser unterrühren. Auskühlen lassen und 2 bis 3 EL Olivenöl unterschlagen.

2. Etwas Öl und einige Thymianzweige in einer Pfanne erhitzen. Die halbierten Paradeiser darin portionsweise jeweils zwei bis drei Minuten andünsten. Sobald die Paradeiser in die Pfanne kommen, etwas Staubzucker darüberstreuen. In eine Schüssel geben und mit der Marinade vermengen. Das klein geschnittene Basilikum darüberstreuen.

3. Das Brot in Scheiben schneiden. Mit Thymianblättchen bestreuen. Olivenöl darüberträufeln. Im Backrohr goldbraun rösten. Den ebenfalls in Scheiben geschnittenen Käse auf den Brotscheiben verteilen. Unter dem Backrohrgrill kurz überbacken. Mit Pfeffer bestreuen. Zu den marinierten Paradeisern reichen.

