Kürbis Porridge

Zutaten für 4 Portionen

für das Granola:

170 g Haferflocken {großblättrig}

60 g Sesam

60 g Leinsamen

100 g Kokosöl

100 g Honig

80 g Burgl’s Omega Kerne/Samen-Mix

200 g Sonnenblumenkerne

etwas Zimt

für das Kürbis Porridge:

500 ml Milch {oder pflanzlicher Milchalternative}

175 g Haferflocken {großblättrig}

300 g Hokkaidokürbis {ungeschält}

für das Topping:

2 EL Honig

1 gehäufter TL Zimt

Zubereitung

1. Zuerst das Kokosöl schmelzen. Den Omega Kerne/Samen-Mix, Haferflocken, Sesam, Leinsamen und Sonnenblumenkerne in einer Schüssel vermischen. Als nächstes geschmolzenes Kokosöl und Honig hinzugeben und alles gut vermengen. Das Ganze für 30 Minuten bei 160 °C Heißluft rösten und mehrfach umrühren. Das Granola auskühlen lassen.

2. Den Kürbis achteln und die Kerne entfernen. Dann den Kürbis in Würfel schneiden und in einen Topf geben. So viel Wasser über den Kürbis gießen, dass er bedeckt ist. Bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis das Kürbisfleisch weich ist. Das Wasser abgießen und den Kürbis mit einem Mixstab pürieren.

3. Die Haferflocken mit Milch in einem Topf unter ständigem Rühren erhitzen. Zwei bis drei Minuten leicht köcheln lassen, bis eine breiige Konsistenz entsteht. Vom Herd nehmen und Kürbispüree, Honig und Zimt einrühren.

4. Den Porridge in Schüsseln füllen. Das Omega 3 Granola darüber geben und nach Wahl auch noch mit Honig und Zimt garnieren. Den Porridge sofort warm servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins Köstlich und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.

