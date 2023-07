„Beerige“ Palatschinken

Zutaten für 4 Personen.

Für die Creme.

1 dl Milch

Zucker

1 P. Vanillezucker

1,5 dl Schlagrahm

4 Dotter

Fruchtlikör

1/2 kg Beeren

Für die Palatschinken.

12 dag glattes Mehl

3 dl Milch

Salz

3 EL Mineralwasser

3 Eier

1 EL Zucker

2 EL flüssige Butter, Öl

Zubereitung.

1. Für die Creme Milch, 2 EL Zucker und Vanillezucker aufkochen. Die Dotter in einem Schlagkessel über Dunst aufschlagen. Die heiße Milch nach und nach unterrühren. So lange mit dem Schneebesen kräftig schlagen, bis die Dottermasse cremig ist. In Eiswasser stellen und kalt schlagen. Den steif geschlagenen Schlagrahm unterheben.

2. Die Beeren mit Zucker bestreuen und mit Likör beträufeln. Kurz marinieren. Zuerst Mehl und Milch verrühren, dann erst die Eier unterrühren. Nun noch Zucker, Butter und eine Prise Salz untermengen. Zehn Minuten quellen lassen. Den Teig nochmals durchrühren und das Mineralwasser untermengen.

3. Eine heiße Pfanne mit wenig Öl einpinseln und dünne Palatschinken backen. Etwas Creme und einige Beeren auf den Palatschinken verteilen.

Zu Dreiecken zusammenschlagen und mit der restlichen Creme und den restlichen Beeren garnieren.



