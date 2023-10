Palatschinken mit Ragout gefüllt

Zutaten für 4 Personen.

Für den Teig:

6 dag Mehl

4 Eier

1/8 l Milch

Salz

2 EL flüssige Butter



Für die Fülle:

5 dag Speck

1 Zwiebel

1 Karotte

1 Selleriestange

Rotwein

1/8 l Suppe

1/4 kg Faschiertes

10 dag Prosciutto

Paradeismark

1/8 l Schlagrahm

Butter



Für die Béchamelsauce:

4 dag Butter

4 dag Mehl

1/2 l Milch

Parmesan

Muskatnuss

Salz





Zubereitung.

1. Speck, Zwiebel, Karotte, Selleriestange und Prosciutto getrennt fein hacken. Speck und Zwiebel in Butter andünsten, Gemüse und 2 EL Paradeismark dazugeben, kurz rösten. Faschiertes und Prosciutto untermengen. Anrösten. Mit einem Glas Wein ablöschen. Suppe dazugießen und bei wenig Hitze ca. eine Stunde kochen.



2. Schlagrahm erhitzen und unter die Sauce rühren. Einige Minuten kochen lassen. Salzen und pfeffern. Die Teigzutaten vermengen. Rasten lassen. Dünne Palatschinken braten.



3. Für die Sauce Mehl in Butter anschwitzen. Mit Milch aufgießen. Zehn Minuten unter Rühren kochen lassen. Salzen und pfeffern. Jede Palatschinke mit Ragout bestreichen und aufrollen. In eine gefettete Form setzen. Die Sauce darüber träufeln, Parmesan darüber reiben. Im 200 Grad heißen Backrohr knapp 20 Minuten backen.





