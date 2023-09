Basilikumrisotto

Zutaten für 4 Personen

30 dag Risottoreis

2 bis 3 Schalotten

2 Knoblauchzehen

1 dl Weißwein

ca. 1 l Hühnersuppe

8 Scheiben Prosciutto

nicht zu dünn aufgeschnitten, Parmesan im Ganzen

Butter

Olivenöl

2 B. Basilikum

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung.

1. Die Schalotten fein hacken und in Öl andünsten. Den Reis zugeben und unter Rühren anschwitzen, bis jedes Reiskorn mit Öl überzogen ist. Mit Weißwein ablöschen. Kurz einkochen lassen. Nun mit1/ 4 l Suppe aufgießen und bei wenig Hitze kochen lassen, bis die Flüssigkeit fast ganz von den Reiskörnern aufgesogen wurde. Nun erst mit einem weiteren Viertelliter Suppe aufgießen. Dazwischen immer wieder umrühren. Diesen Vorgang wiederholen, bis der Reis bissfest und die Konsistenz des Risottos suppig-cremig ist.



2. Inzwischen 3 EL Parmesan reiben. Die Basilikumblätter von den

Stängeln zupfen und klein schneiden. Den Prosciutto in Streifen schneiden und in wenig Olivenöl anbraten. Den Risotto mit Salz und Pfeffer abschmecken. 2 EL Butter, 3 EL Parmesan und Basilikum untermengen. Zugedeckt noch eine Minute ziehen lassen. Den Risotto anrichten und die Prosciutto-Streifen darüberstreuen. Zum Schluss noch etwas Parmesan mit dem Sparschäler darüber hobeln.





