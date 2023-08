Nudeln mit Leber und Pilzen

Wenn Sie keine Steinpilze zur Verfügung haben, können Sie natürlich auch Champignons verwenden. Dann allerdings nur die

Hälfte – also ca. 15 dag.

Zutaten für 3 Personen

Für den Teig.

25 dag kurze Nudeln (Penne, Fusilli)

30 dag Steinpilze

1/4 kg Kalbsleber

1 mittelgroße Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Olivenöl

Butter

9 frische kleine Salbeiblätter

2 Rosmarinzweige

Madeirawein

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Zwiebel in Streifen schneiden, den Knoblauch fein hacken. Pilze sorgfältig putzen und in Scheiben schneiden. Die Kalbsleber in dünne Streifen schneiden. Die Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest kochen.

In zwei Pfannen jeweils 1 bis 2 EL Butter und 1 bis 2 EL Olivenöl erhitzen. In der einen Pfanne die Pilze und mit den Rosmarinzweigen goldbraun braten. Salzen und pfeffern.

2. In der zweiten Pfanne die Zwiebelstreifen bei milder Hitze so lange dünsten, bis sie goldgelb sind. Die Kalbsleber mit dem Knoblauch dazu geben und rundherum anrösten. Die Salbeiblätter dazu geben und kurz mitrösten. Mit einem Schuss Madeira ablöschen. Etwas einkochen lassen. Salzen und pfeffern. Die Nudeln dazugeben. Gut durchschwenken. Auf

drei Tellern anrichten. Die Pilze darauf verteilen.

