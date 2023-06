Einbrecher versuchten immer wieder ein Juwelier-Geschäft in Villach auszurauben. Ein Juwelier-Geschäft verkauft teure Gegen-Stände wie Schmuck oder Uhren. Seit 16 Jahren versuchten die Einbrecher ihr Glück beim Juweliergeschäft von Gerald Schützlhoffer in Villach. Aber sie schafften es nicht. Es gab verschiedene Überfälle. Und es gab einen Überfall mit einer Waffe. Insgesamt wurde 13-mal versucht, einzubrechen. Das sagt der Juwelier. Am 30. Mai 2023 hat man versucht, eine Scheibe vom Juwelier-Geschäft zu zerstören. Das hat nicht geklappt. Am 14. Juni 2023 versucht man es wieder. Der Täter haben 2 Steine genommen und haben das Glas kaputt gemacht. Er hat es nicht geschafft. Aber jetzt wurde der Täter von einer Kamera aufgezeichnet. Jetzt hat der Chef vom Juwelier-Geschäft ein Foto vom Täter. Die Staats-Anwaltschaft hat erlaubt, dass Bilder vom Täter gezeigt werden dürfen. Der Täter wird gesucht. Zeugen können ihre Hinweise an das Kriminal-Referat der Stadt Villach schicken. Oder man kann telefonisch unter der Nummer 059133/26 3333 anrufen.

Ein Bild vom versuchten Einbruch vom 30. Mai © Lisa Holzfeind

Juwelier muss lange warten

Auch wenn der Täter keine Beute bekommen hat, wollte er teure Uhren stehlen. Die Täter haben es auf sehr teure Uhren der Schweizer Marke Longines abgesehen. Schützlhoffer sagt, er hat mit den Überfällen sehr viel Ärger. Schützlhoffer sagt, er muss auf eine neue Scheibe sehr lange warten. Er hat die Uniqa, die ihm bei den Schäden hilft. Uniqa ist eine Versicherung.