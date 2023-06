Eine Kärntnerin erzählt, dass sie seit einigen Jahren keinen Zecken-Biss bekommen hat. Die Kärntnerin hatte heuer nach einem Spaziergang sogar 5 Zecken-Bisse. Viele Menschen sagen, dass es heuer sehr viele Zecken in den Wiesen und in den Wäldern gibt. Die Experten sagten schon vorher, dass es dieses Jahr sehr viele Zecken geben wird. Für die Bienen ist das Wetter in diesem Jahr sehr schlecht. Viele Tiere können sich bei diesem Wetter aber sehr gut vermehren. Außer den Zecken kann sich zum Beispiel die Spanische Wegschnecke gut verbreiten.

Wärmere Winter

Seit vielen Jahren gibt es jedes Jahr mehr Zecken. Weil die Winter immer wärmer und kürzer werden, können sich die Zecken besser verbreiten. Auch auf den Bergen gibt es viele Zecken. Das sagt Hans-Peter Hutter. Hutter ist Umwelt-Mediziner. Ein Umwelt-Mediziner kennt sich mit Krankheiten aus, die mit der Umwelt zu tun haben. Das sind zum Beispiel Krankheiten, die man von schädlichen Stoffen in der Luft, von Lärm, von Pollen oder von Zecken bekommen kann.

Dieses Jahr gibt es viele Zecken

Wenn es viele Mäuse gibt, gibt es auch viele Zecken. Die Zecken leben oft auf den Mäusen. Von einem Zecken-Biss kann man Krankheiten bekommen. Durch einen Zecken-Biss kann man zum Beispiel FSME bekommen. FSME ist eine Krankheit, die von Zecken übertragen wird. FSME ist eine Gehirnhaut-Entzündung. Gegen FSME gibt es eine Impfung. Experten sagen, man soll sich gegen FSME impfen lassen. Gegen Borreliose gibt es keine Impfung. Auch Borreliose wird von Zecken übertragen. Es gibt aber Medikamente gegen Borreliose. Im Jahr 2022 gab es über 200 FSME-Krankheits-Fälle in Österreich.