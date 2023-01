In Ferlach

Die Stadt Ferlach möchte mit der Kelag und der Universität Wien ein neues Projekt machen. Ferlach möchte bis 2040 klima-autark werden. Klima-autark bedeutet, dass man selbst Strom erzeugt. Sie möchten viele Photo-Voltaik-Anlagen errichten. Das sagt Bürger-Meister Ingo Appé von der SPÖ. Mit Photo-Voltaik kann man aus Sonnen-Licht Strom erzeugen. Es wird auch geschaut, ob das Trinkwasser-Kraftwerk ausgebaut werden kann. Mit einem Trinkwasser-Kraftwerk kann man auch Strom erzeugen. Ein Schul-Zentrum soll 2023 fertiggemacht werden. Das kostet 3 Millionen Euro. Außerdem werden Plätze für Klein-Kinder gemacht.

In Keutschach

Die Gemeinde Keutschach möchte am Pyramiden-Kogel einen Themen-Wanderweg bauen. Es soll auch einen Platz zum Erholen geben. Bei Schau-Tafeln kann man sich über die Natur informieren. Das sagt Bürger-Meister Gerhard Oleschko. Er ist vom Team Kärnten. Der Rad-Weg soll auch breiter gemacht werden. Es wird einen neuen Rund-Wanderweg beim Rauschele-See geben. Einige Straßen müssen neu gemacht werden Das kostet der Gemeinde 500.000 Euro. Der Bau-Hof soll auch neu hergerichtet werden.

In Grafenstein

In Grafenstein wird die Straße zwischen Lagerhaus und Auto-Bahn breiter gemacht. Der Schloss-Weg in Truttendorf wird hergerichtet. Die Volks-Schule wird vergrößert und neu hergerichtet. Die Schule ist seit 1970 in Betrieb. Sie überlegen sich, wie sie die Schule energiesparend herrichten können. Das sagt Bürger-Meister Stefan Deutschmann von der Liste D. Energiesparend bedeutet, dass man das Gebäude so herrichtet, dass man wenig Strom verbraucht.

In Ebenthal

Die Gemeinde Ebenthal soll größer werden. In den nächsten Jahren werden im Orts-Teil Reichersdorf mehr als 400 Wohnungen gebaut. Es gibt viel zu wenige Wohnungen in Ebenthal. In diesem Jahr soll der Bau-Plan für die Wohnungen verbessert werden. Es soll 400 bis 500 Wohnungen geben, die für 1.500 Personen Platz haben. Diese Wohnungen sollen zwischen 2030 und 2035 fertig werden. Das sagt Bürgermeister Christian Orasch von der SPÖ.

In diesem Jahr soll in Ebenthal beim Schloss-Wirt ein neuer Spiel-Platz gebaut werden. Orasch sagt, die Gemeinde will das Grundstück für den Spiel-Platz von der Pfarre mieten. Auf der großen Fläche können sich die Kinder am Spiel-Platz austoben. Auf dem Spiel-Platz wird es Kletter-Türme, Wippen und Geräte für die Motorik geben. Unter Motorik versteht man, wie sich die Menschen oder die Tiere bewegen. Der neue Spiel-Platz soll 80.000 Euro kosten. Das Wertstoff-Sammel-Zentrum soll für 400.000 Euro umgebaut werden. Ein Wertstoff-Sammel-Zentrum ist ein Platz, wo man seinen Müll getrennt und umweltfreundlich entsorgen kann. Es sollen auch die Straßen erneuert werden. Das kostet 400.000 Euro. Die Volks-Schule in Ebenthal wird ebenfalls vergrößert.

In Köttmansdorf

Mit Verspätungen wird im Mai 2023 der Bau vom neuen Gemeinde-Amt starten. Für das neue Gemeinde-Amt sollen 2,5 Millionen Euro ausgegeben werden. Im alten Gemeinde-Amt sollen Wohnungen gemacht werden, die nicht so teuer sind. Im letzten Jahr war das Bauen zu teuer. Das sagt Bürger-Meister Josef Liendl von der ÖVP. Liendl glaubt, dass es heuer wieder billiger wird. In Köttmannsdorf soll in den nächsten Jahren auch ein Bildungs-Zentrum gebaut werden.

In Feistritz

Im Kultur-Haus in Feistritz soll das alte Restaurant umgestaltet werden. Dieser Raum soll für verschiedene Dinge genutzt werden können. Diesen Raum können verschiedene Vereine nutzen, zum Beispiel zum Schach spielen oder für Yoga-Kurse. Das sagt Sonya Feinig von der SPÖ. Feinig ist die Bürger-Meisterin von Feistritz. Die Brücke in Suetschach soll auch erneuert werden.