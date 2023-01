Seit Herbst 2022 sind in Kärnten viele verschiedene Viren unterwegs. Ende 2022 waren mehr Menschen im Kranken-Stand als zum Höhe-Punkt von Corona. Durch die Masken und das Abstand halten in der Corona-Pandemie hatte das Immun-System nicht viel zu tun. Das Immun-System ist ein Abwehr-System im Körper. Das Immun-System schützt den Körper zum Beispiel vor Krankheiten. Das Immun-System muss aufgebaut werden. Es schützt vor Krankheiten, mit denen der Körper schon zu tun hatte. Zerlauth sagt: Grippe-Viren verändern sich sehr schnell. Die neuen Grippe-Viren treffen auf ein schlechtes Immun-System. Deshalb sind so viele Menschen krank.

Viele Kinder im Kranken-Haus

Zerlauth sagt, dass die erste Grippe-Welle schon vorbei ist. Vor kurzem waren jeden Tag 130 Kinder in den Ambulanzen im Kranken-Haus. Jetzt kommen jeden Tag ungefähr 30 Kinder in die Ambulanzen. Das passt mit den Krankheits-Zahlen der Österreichischen Gesundheits-Kasse zusammen.

Viele Kranken-Stände

Bei der Österreichischen Gesundheits-Kasse wurden viele Kranke gemeldet. In der vorletzten Woche im Jahr 2022 waren fast 18.000 Erwachsene im Kranken-Stand. Fast 8.000 Personen hatten einen grippalen Infekt. Ein grippaler Infekt ist eine Erkältung.

Eine echte Grippe

Mehr als 200 Menschen hatten eine echte Grippe. Eine Woche später hatten sogar über 300 Menschen eine echte Grippe. Im letzten Winter hatten nur 6 bis 14 Menschen eine echte Grippe. Im neuen Jahr 2023 sind viele Menschen wieder gesund geworden. In der 1. Woche gab es noch über 11.200 Kranken-Stände. Davon hatten über 4.000 Menschen einen grippalen Infekt. Fast 200 Menschen hatten eine echte Grippe. Es haben auch nur mehr halb so viele Menschen Corona. Ende 2022 hatten fast 800 Menschen Corona. Anfang 2023 hatten es fast 400 Personen.

Die Schule beginnt wieder

Zerlauth glaubt nicht, dass die Krankheits-Saison schon vorbei ist. Die Schule begann am 9. Jänner wieder. Die Kinder verbreiten Krankheiten besonders schnell. Die Kinder erkranken als erstes. Sie haben eine größere Viren-Konzentration als die Erwachsenen. Das heißt, dass Kinder mehr Viren im Köper haben, die sie verbreiten können.

Neue Grippe-Welle

Man wird eine neue Grippe-Welle nicht verhindern können. Es gibt nämlich keine Masken-Pflicht mehr an den Schulen. Zerlauth sagt, dass in den nächsten 2 Wochen eine neue Grippe-Welle beginnen wird. Erst Ende Februar wird die Grippe-Welle vorbei sein. Zerlauth findet es schade, dass mit der Corona-Pandemie nichts gegen die Verbreitung von Viren an den Schulen getan wurde. Man hätte Lüftungen in den Schulen einbauen können. Dann könnten sich die Viren nicht so gut verbreiten.

Sich gegen die Grippe-Viren schützen

Zerlauth glaubt nicht, dass die Politiker an den Schulen eine Masken-Pflicht einführen werden. Zerlauth hofft, dass die Masken-Pflicht bei Ärzten und in den Kranken-Häusern noch bis Ende Februar bleibt. Er empfiehlt allen, in Räumen mit vielen Menschen eine FFP2 Maske zu tragen. Die Grippe ist zurzeit gefährlicher als andere Viren. Menschen die besonders gefährdet sind, sollen sich unbedingt gegen die Grippe impfen lassen. Die Grippe-Impfung bietet heuer einen besonders guten Schutz.