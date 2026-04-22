Am 1. Mai fängt in Klagenfurt die Bade-Saison 2026 an.

Ab 1. Mai sind die Strand-Bäder Klagenfurt, Loretto und Maiernigg wieder offen.

Das Strand-Bad in der Ost-Bucht gibt es schon seit 102 Jahren.

Heuer gibt es einige Änderungen.

Beim Strand-Bad Klagenfurt gibt es beim Eingang eine Verleih-Stelle.

Bei der Verleih-Stelle kann man zum Beispiel Liegen, Sonnen-Schirme, Boccia-Kugeln, Tischtennis-Schläger und Stand-Up-Paddles ausleihen.

Bei der Verleih-Stelle können auch verlorene Gegenstände abgegeben und abgeholt werden.

Im Jahr 2025 wurden Rescue-Points auf den Brücken aufgestellt.

Rescue-Points (gesprochen: Reskju Points) sind Rettungs-Punkte.

Auf den Rescue-Points gibt es Rettungs-Geräte und Defibrillatoren.

Ein Defibrillator ist ein Gerät, das bei einem plötzlichen Herz-Stillstand helfen kann.

Ein Defibrillator gibt einen kurzen elektrischen Schock ab.

Dieser elektrische Schock kann das Herz wieder zum Schlagen bringen.

Rettungs-Geräte sind Dinge, die Menschen in einer gefährlichen Situation retten oder helfen können.

Diese Rettungs-Geräte sind zum Beispiel:

· Erste-Hilfe-Kasten

· Trage

· Rettungs-Weste

Es gibt heuer auch Rettungs-Boote in den Strand-Bädern.

Die Boote fahren auf dem See und schauen, ob jemand Hilfe braucht.

So kann man schneller helfen, wenn etwas passiert.

Wer schon eine Kabine, Hütte oder Kästchen gemietet hat, kann den Vertrag noch bis zum 27. April verlängern.

Eintritts-Karten und Saison-Karten gibt es im Strand-Bad oder im Internet.

Eine Saison-Karte gilt für den Eintritt in der ganzen Saison.

Das heißt: Man bezahlt 1 Mal für die Saison-Karte und kann dann den ganzen Sommer lang schwimmen gehen.

Alles, was geliehen werden kann, kann im Strand-Bad oder im Internet geliehen werden.

Die Preise sind im Internet anders als an der Kasse.

Preise

Erwachsene bezahlen

· im Internet 6,90 Euro für den Eintritt.

· am Automaten oder an der Kassa 7,20 Euro für den Eintritt.

· im Internet 87,80 Euro für eine Saison-Karte.

· am Automaten oder an der Kassa 91,50 Euro für eine Saison-Karte.

Die Eintritte sind für verschiedene Gruppen billiger.

Zum Beispiel für Kinder, Familien und Studenten.

Die Saison-Karte kann zum Beispiel auch am Handy gespeichert werden.

Im Sommer gibt es auch mehrere Veranstaltungen.

Zum Beispiel:

· Familien-Fest

· Sport-Veranstaltung

· Freiluft-Kino

Bei einem Freiluft-Kino wird ein Film draußen gezeigt und nicht in einem Saal.

· Konzert auf der Mittel-Brücke

Die Busse der Klagenfurter Stadt-Werke fahren auch regelmäßig zu den Strand-Bädern.