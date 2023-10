Heute (16. Oktober) vor 100 Jahre gründeten die Brüder Walt und Roy Disney "Walt Disney". Nicht nur für Filme und Comics ist das Unternehmen bekannt. Sie bauten auch Vergnügungs-Parks, Hotels und Kreuzfahrt-Schiffe. Auch weltweit bekannte Figuren ließ Walt Disney entstehen. Zum Beispiel Micky Maus, Goofy sowie Donald Duck.

Große Erfolge

Insgesamt konnte Wald Disney 140 Oscars gewinnen. Dazu führen sie die Liste der "Big Five" Studios an. Die "Big Five" Studios sind die größten amerikanischen Film-Studios. Dazu zählen Disney Studio Content Group, Warner Bros. Entertainment, Universal Pictures, Sony Pictures Entertainment und Paramount Pictures.

Zu den bekanntesten Filmen zählt neben König der Löwen auch Star Wars sowie Indiana Jones. Alleine der Film König der Löwen spielte dem Unternehmen rund 1,66 Milliarden Euro ein. Im Jahr 2019 veröffentlichte "Walt Disney" den Streaming-Dienst "Disney Plus". Sie zählen damit zu den Top 3 der Streaming-Dienste.