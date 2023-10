Jedes Jahr werden weltweit Michelin-Sterne vergeben. Michelin-Tester bewerten dabei Restaurants und deren Küche. Der Michelin-Stern ist eine Auszeichnung, die für hervorragende Küche vergeben wird.

In Österreich werden auch Michelin-Sterne vergeben die als "Guide Michelin–Main Cities of Europe" bezeichnet werden. Jedoch nur in Wien und Salzburg. Das soll sich ändern. Der Gastronomie-Führer Guide Michelin soll wieder nach Österreich kommen.

Österreich ist ein wichtiger Kulinarik-Standort. Die Regierung möchte daher Schritte setzen, um das kulinarische Angebot in Österreich besser sichtbar zu machen. Auch der österreichische Tourismus soll dabei profitieren. Im Jahr 2025 wird der Guide Michelin in Österreich erwartet.