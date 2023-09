Am Wochenende ist es wieder soweit. Das "Aufsteirern" findet statt. Die Grazer Innen-Stadt ist ganz im Zeichen steirischer Traditionen. Auch heuer wird das Volks-Kultur-Fest wieder über 2 Tage ausgetragen.

Das "Aufsteirern" findet jedes Jahr im September statt. Es ist ein Fest, bei dem die steirische Kultur gefeiert wird. Viele Menschen tragen traditionelle Kleidung, wie Dirndl oder Leder-Hosen. Mehr als 100.000 Besucher werden erwartet.

Großes Programm

Beim dies-jährigen "Aufsteirern" ist wieder ein großes Programm geplant. Insgesamt werden 16 Stand-Orte in der Grazer Innen-Stadt Veranstaltungen austragen. Zum 1. Mal wird auch der Mariahilfer-Platz eingebunden.

Start ist am 16. September mit Beginn um 10 Uhr im Land-Haus-Hof. In der Schmied-Gasse werden traditionelle Hand-Arbeiten zu sehen sein. Im Hof der Wiener Werk-Stätten sowie im Burg-Hof kann das Tanz-Bein geschwungen werden.

Auch die öffentlichen Verkehr-Mittel stellen sich auf das "Aufsteirern" ein. So sind für Sonntag Ersatz-Busse eingeplant, da die Straßen-Bahnen in bestimmten Strecken-Teilen nicht in Betrieb sind. Am Samstag fahren die öffentlichen Verkehrs-Mittel wie gewohnt.