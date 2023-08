Am Dienstag (22. August) ist der italienische Sänger Toto Cutugno im Alter von 80 Jahren verstorben. Er wurde durch seinen Song "L'italiano" weltbekannt.

Sehr erfolgreich

In Italien zählte er zu den großen Pop-Stars. Toto Cutgno verkaufte 100 Millionen Alben. 15-mal nahm er als Sänger am Sanremo-Festival in Italien teil. Gewonnen hat er nur 1-mal bei dieser Festival-Veranstaltung. Das war im Jahr 1980. Er gewann mit dem Lied "Solo noi". "Solo noi" bedeutet auf Deutsch "Nur wir". Das Sanremo-Festival gibt es in Italien bereits seit 1951. Es findet jährlich in dem italienischen Küsten-Ort Sanremo statt. Weltbekannt wurde Toto Cutugno mit dem Lied "L'italiano". Mit diesem Lied trat er 1983 ebenfalls beim Sanremo-Festival auf. Er belegte den 4. Platz.

Eurovision Song Contest

Beim Eurovision Song Contest von 1990 siegte er mit dem Lied "Insieme 1992". "Insieme" bedeutet auf Deutsch "Zusammen".

15-mal komponierte er Lieder für Sänger, die beim Sanremo-Festival auftraten. Zudem war er bereits in den 1970-er Jahren ein erfolgreicher Song-Schreiber. Er schrieb zum Beispiel Lieder für Stars wie Mireille Mathieu oder Adriano Celentano.