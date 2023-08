Am Dienstag (1. August) hat der internationale Welt-Jugend-Tag (WJT) der katholischen Kirche begonnen. Es ist ein 6-tägiges Glaubensfest. In diesem Jahr findet es in der Hauptstadt von Portugal, in Lissabon, statt. Papst Franziskus ist von 3. August bis 6. August anwesend. Es werden hunderttausende junge Menschen aus allen Kontinenten der Erde erwartet.

Groß-Ereignis

Bei dem Eröffnungs-Gottesdienst nahmen nach einer Schätzung 250.000 Menschen an der Messe teil. Zu den Haupt-Ereignissen zählt zum Beispiel ein Abend-Gebet mit Papst Franziskus am Samstag oder die Papst-Messe im Tejo-Park von Lissabon am Sonntag.