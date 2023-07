In 6 Gemeinden südlich von Graz werden bis zum Jahr 2025 die Radwege ausgebaut. Insgesamt werden dafür 4,9 Millionen Euro ausgegeben. Fast 40 Kilometer an Geh- und Radwege werden gebaut und erneuert. Die Radwege werden in den Gemeinden Gössendorf, Vasoldsberg, Raaba-Grambach, Hart bei Graz, Hausmannstätten und Fernitz-Mellach gebaut.

Der längste Ausbau wird ein Geh- und Radweg von Graz/Grenze Gössendorf über Fernitz bis Mellach sein. Er hat eine Gesamt-Länge von 10,4 Kilometer.

Komplett neu gebaut wird ein Geh- und Radweg von Gössendorf nach Vasoldsberg. Die Strecke wird 9,1 Kilometer lang sein.

Es wird auch einen Geh- und Radweg von Graz/Grenze Raaba-Grambach über Hausmannstätten und Fernitz bis zur Gemeinde-Grenze Kalsdorf geben. Dieser wird eine Länge von 8,6 Kilometer haben.

Neben diesen Wegen sind mehrere andere, teilweise kürzere geplant.