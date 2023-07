Das Forschungs-Zentrum Silicon Austria Labs (SAL) hat eine neue Chefin. Die Physikerin Christina Hirschl hat die Leitung an den 3 Standorten in Graz, Villach und Linz übernommen. Sie ist die 1. Frau, die Geschäftsführerin von Silicon Austria Labs ist. Vor ihr waren 2 Männer.

Bedeutendes Forschungs-Zentrum

Silicon Austria Labs ist das bedeutendste Forschungs-Zentrum für elektronik-basierte Systeme in Österreich. Im Dezember 2018 nahm das Forschungs-Zentrum den Betrieb auf. An den 3 Standorten arbeiten 308 Mitarbeiter aus 40 Nationen.

Es gibt Zusammenarbeiten mit großen Einrichtungen in Japan und Australien. SAL arbeitet bisher fast nur mit größeren Industrie-Firmen. Christina Hirschl will auch die Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen in der Region ausbauen.

Elektronik-basierte Systeme

Elektronik-basierte Systeme sind elektronische Bauteile, Geräte und Software-Programme. Es gibt 173 Projekte zu verschiedenen Forschungs-Schwerpunkten. Silicon Austria Labs forscht auf Schwerpunkten, wie zu Beispiel Kommunikations-Technologie.