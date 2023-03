Die Experten-Gruppe „Gecko“, die in der Corona-Pandemie gegründet wurde, wird sich auflösen. Dafür haben die Mitglieder am Montag (20. März) mehrheitlich gestimmt. Es sei keine Krisen-Koordination mehr notwendig. Die Corona-Lage hat sich so entwickelt, dass Gecko seine Arbeit beenden kann, heißt es.

Die Gruppe wird dies früher machen als geplant - und zwar schon mit Ende März beenden. Geplant gewesen wäre dies erst mit Ende Juni.

„Gecko“ ist eine Gruppe von mehreren Wissenschafts-Experten in Österreich. Unter diesen Experten sind Beamte, Ärzte und auch Personen vom Militär.

Die Mitglieder von „Gecko“ beraten sich regelmäßig über die Corona-Lage. Sie empfehlen auch, ob es zu strengeren Corona-Maßnahmen oder Lockerungen kommen soll. Diese Regelungen müssten dann von der Regierung beschlossen werden. Nicht immer hielt sich die Regierung an die Empfehlungen der Gecko-Kommission.

Corona-Entwicklung beobachten

Die Experten sind sich einig, dass die Corona-Lage weiterhin beobachtet werden muss. Die Experten empfehlen die Impfung auch weiterhin. Das sei wichtig für den Schutz der Bevölkerung.