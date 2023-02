Das Land Steiermark hat sich entschieden, 25 Prozent der Energie Steiermark zurückzukaufen. Das ist ein Viertel der gesamten Anteile. Bis jetzt gehörten dem Land Steiermark 75 Prozent. Das bedeutet, das Land Steiermark besitzt nun alle Anteile der Energie Steiermark. Damit ist das Land Steiermark alleiniger Eigentümer.

Die Energie Steiermark ist ein österreichisches Energie-Versorgungs-Unternehmen. Es liefert österreichweit Strom, Gas und Wärme.

Mehr als 500 Millionen Euro

Landes-Hauptmann Christopher Drexler gab den Ankauf der Anteile bekannt. Die Kauf-Summe beträgt 525 Millionen Euro. Dieser Anteil von 25 Prozent war davor im Besitz von einer australischen Investoren-Gruppe.

Das Land Steiermark will aber nicht alle Anteile dauerhaft behalten. Ein Teil davon soll an andere Partner wie zum Beispiel an heimische Energie-Versorger weiterverkauft werden.