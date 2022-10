In Premstätten bei Graz soll das neue Amazon-Verteilerzentrum entstehen. Premstätten ist eine Gemeinde im Süden von Graz. Dies kündigte der Bürgermeister Matthias Pokorn (ÖVP) an. Schon nächste Woche sollen die ersten Bau-Arbeiten beginnen.

Größtes Verteilerzentrum von Amazon in Österreich

Dies wird das 4. Verteilerzentrum von Amazon in Österreich werden. Bisher gibt es in Wien und Klagenfurt insgesamt 3 Verteiler-Zentren. Das geplante Verteiler-Zentrum in Premstätten soll größer werden als die anderen Verteiler-Zentren. Amazon rechnet, dass das Verteiler-Zentrum in Premstätten spätestens Anfang 2024 eröffnet wird.

Verteilung von Paketen

Ein Verteiler-Zentrum ist für die Verteilung von Paketen gedacht. Die Lieferanten schicken ihre Pakete erst an das Verteiler-Zentrum. Von dort aus werden die Pakete dann an die Kunden nach Hause weitergeschickt. Im Verteiler-Zentrum Amazon in Premstätten sollen ungefähr 270 Jobs entstehen.

Sehr wertvolle Firma

Amazon ist das größte Online-Kaufhaus der Welt. Unzählige Firmen bieten ihre Produkte auf Amazon an. Wenn man ein Produkt auf Amazon kauft, dann wird nach Hause geliefert. Amazon wurde im Jahr 1994 gegründet. Inzwischen gehört Amazon zu den wertvollsten Firmen der Welt.