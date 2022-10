In der Nacht von gestern auf heute (06. Oktober) hat der 1-tägige Streik der Euro-Wings-Piloten begonnen. Jeder 2. Flug von Euro-Wings soll heute ausfallen.

In Deutschland sind vor allem die Flughäfen Düsseldorf, Köln und Berlin betroffen. Der Piloten-Streik hat auch Auswirkungen auf Flughäfen in Österreich. In Wien wird es statt 19 Flügen von Euro-Wings nur einen geben. In Graz und Linz wird es keine Flüge von Euro-Wings geben.

Partner-Fluglinien nicht betroffen

Flüge von Partner-Fluglinien, die mit Euro-Wings zusammenarbeiten und einen Teil der Flüge für Euro-Wings ausführen, sind von diesem Streik nicht betroffen.

Flug-Gäste werden gebeten, sich über den Status ihres Fluges auf der Internet-Seite www.eurowings.com oder über die Eurowings-App zu informieren.

Bessere Arbeits-Bedingungen

Grund für diesen Streik ist, dass die Piloten bessere Arbeits-Bedingungen verlangen. Zum Beispiel fordern sie kürzere Flug-Dienst-Zeiten.