Am 9. September 2002 moderierte Armin Assinger das 1. Mal die Millionen-Show. Das ist 20 Jahre her. Über 1.000 Sendungen hat er bereits moderiert. Über 7.800 Personen hat er bereits in den Auswahl-Runden der Millionen-Show begrüßt. Seit Assinger die Millionen-Show moderiert, haben 8 Personen alle Fragen beantworten und somit die Million gewinnen können.

Am Montag (26. September) läuft wieder die Millionen-Show nach der Sommer-Pause. Um 20.15 Uhr geht es auf ORF 2 los.

Moderatoren vor ihm

Am 24. Jänner 2000 lief die 1. Folge der Millionen-Show in Österreich. Damals hieß die Quiz-Show noch "Alles ist möglich – Die 10-Millionen-Show". Vor Armin Assinger gab es noch 2 andere Moderatoren. Das waren Rainhard Fendrich und Barbara Stöckl.

Seit Beginn der Quiz-Show gibt es den gleichen Ablauf. Den Teilnehmern werden Fragen gestellt, die sie beantworten müssen. Es gibt auch 3 Joker, die einem helfen können. Wer alle 15 Fragen beantworten kann, gewinnt die 1 Million Euro.