In mehreren russischen Städten ist es zu Protesten gegen die Teil-Mobilmachung der russischen Armee gekommen. Diese wurde gestern (21. September) von Präsident Wladimir Putin in einer Fernseh-Ansprache verkündet.

Genaue Zahl noch unbekannt

Noch immer ist unklar, wie viele Männer tatsächlich zum Militär müssen. Durch die Teil-Mobilmachung könnten bis zu 300.000 Männer oder mehr gezwungen sein, am Krieg in der Ukraine teilzunehmen. Wer sich weigert, zum Militär zu gehen, dem drohen lange Haft-Strafen.

Viele Festnahmen

Bei den gestrigen Protesten hat es in ganz Russland mehr als 1.350 Festnahmen gegeben. Viele Festnahmen gab es in der Haupt-Stadt Moskau und in der Stadt St. Petersburg.