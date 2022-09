Es wird am kommenden Freitag (23. September) weltweit wieder für das Klima gestreikt. Die Demonstrationen werden von der Organisation "Fridays for Future" organisiert.

Auch in Österreich wird es zum Klima-Streik kommen. Und zwar in Graz, Wien, Klagenfurt, Linz und St. Pölten. Diesmal werden die Klima-Streiks früher als in anderen Jahren beginnen. Es wird schon ab 9 Uhr gestreikt.

Klima-Streik

Die Organisation "Fridays for Future" gibt es seit einigen Jahren. Im Jahr 2018 hatte sich ein junges Mädchen aus Schweden namens Greta Thunberg vor das Parlament gesetzt und für das Klima demonstriert. Anschließend haben sich junge Menschen weltweit ein Beispiel an ihr genommen. Seither gibt es immer wieder Klima-Streiks. Im Jahr 2021 haben weltweit Millionen Menschen an dem Klima-Streik teilgenommen.

Heuriges Thema

Heuer steht die Erneuerbare Energie im Mittelpunkt der Klima-Streiks. Es wird dafür gestreikt, dass Länder aus Öl, Kohle, Gas und aus Atom-Kraft aussteigen sollen. Die Länder sollen auf Erneuerbare Energie umsteigen. Erneuerbare Energie ist zum Beispiel Wasser-Kraft, Wind-Kraft oder Sonnen-Energie.

Auch wird dafür gestreikt, dass es weniger Treibhaus-Gas-Produktion geben soll. Treibhaus-Gase entstehen durch Fahrzeuge und Fabriken. Die Treibhaus-Gase sind ein Grund dafür, dass es auf der Welt immer wärmer wird und sich das Klima ändert.

Die Treibhaus-Gas-Produktion soll bis 2050 um die Hälfte reduziert werden. Damit wollen die Demonstranten erreichen, dass zum Beispiel die Erd-Erwärmung nicht so schnell vorangeht.