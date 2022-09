Nach dem Tod der 22-Jährigen Mahsa Amini gibt es im Iran Demonstrationen. Die größte Demonstration fand am Montag-Abend in der Haupt-Stadt Teheran statt.

Mahsa Amini wurde am vergangenen Dienstag in Teheran von der Religions-Polizei festgenommen. Ihr wurde vorgeworfen, sich nicht korrekt an die Kleider-Vorschriften gehalten zu haben. Im Iran gelten strenge religiöse Gesetze. Zum Beispiel, was die Kleider-Vorschriften betrifft. Es gibt eine Religions-Polizei, die überwacht, ob diese Gesetze eingehalten werden.

Laut der Polizei hat Amini nach ihrer Festnahme ein Herz-Versagen erlitten und sei ins Koma gefallen. Am Freitag letzte Woche wurde dann ihr Tod gemeldet.

Anteilnahme

Die Familie von Amini und andere Menschen bezweifeln die Angaben der Polizei. Viele Menschen im Iran und weltweit sind über den Tod von Amini bestürzt. Auch im Internet gibt es viele Menschen, die ihre Anteilnahme zeigen. Zum Beispiel haben sich viele Frauen in Internet-Videos ohne Kopftuch gezeigt oder haben sich die Haare abgeschnitten.

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat angekündigt, dass der Tod von Mahsa Amini untersucht werden soll.