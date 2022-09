Heute (20. September) beginnt in New York die UN-General-Debatte. An der General-Debatte nehmen mehr als 140 Staats- und Regierungs-Chefs teil. Sie bekommen die Möglichkeit darüber zu sprechen, wie die Probleme der Welt gelöst werden könnten. Die General-Debatte dauert mehrere Tage.

Die ersten Reden der General-Debatte werden von US-Präsident Joe Biden, dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro und dem UNO-General-Sekretär Antonio Guterres gehalten.

Vereinte Nationen

UN ist die Abkürzung für "United Nations". Auf Deutsch heißt die Organisation "Vereinte Nationen". Abgekürzt wird oft von der "UNO" gesprochen. Zur UNO gehören 193 Länder. Die Zentrale der UNO befindet sich in New York. Als Vertretung für Österreich sind Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen, Bundes-Kanzler Karl Nehammer und Außen-Minister Alexander Schallenberg dabei.

Neben der Teilnahme an der General-Debatte sind für die 3 österreichischen Politiker weitere Treffen eingeplant. Gemeinsam treffen die österreichischen Vertreter am Mittwoch den UNO-General-Sekretär Antonio Guterres. Geplant ist zudem auch, dass sich Bundes-Präsident Van der Bellen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan trifft.

Wichtige Themen auf der General-Debatte

Dieses Jahr wird auf der General-Debatte der Krieg in der Ukraine eines der Haupt-Themen werden. Es werden auch die weltweite Lebensmittel-Knappheit und der Klima-Wandel besprochen.