Ab sofort wird der Klimabonus ausgezahlt. Erwachsene erhalten 500 Euro. Kinder erhalten 250 Euro. Die meisten Österreicher bekommen ihn automatisch auf ihr Konto überwiesen. Mehr als 1 Million Österreicher erhalten ihn als Gutschein.

Wer bekommt den Klima-Bonus als Gutschein?

Die Gutscheine erhalten alle Menschen, die ihre Konto-Daten nicht beim Finanzamt hinterlegt haben. Und Menschen, die kein eigenes Konto haben.

Wie komme ich zu den Gutscheinen?

Die Gutscheine kommen per Post an die Adresse des Haupt-Wohnsitzes. Sie werden per RSa-Brief zugestellt und persönlich entgegengenommen. Ist man nicht daheim, kann man den Brief mit einem Ausweis bei der Post-Filiale abholen.

Die Gutscheine sind sogenannte Sodexo-Gutscheine. Sie können in verschiedenen Geschäften eingelöst werden

Wo kann ich diese Gutscheine einlösen?

Die Gutscheine können in vielen Betrieben aus allen Branchen eingelöst werden. Zum Beispiel bei Lebensmittel-Ketten, Gastronomie-Betriebe sowie Klein- und Mittel-Betriebe in den Regionen.

Laufen die Gutscheine ab?

Die Gutscheine laufen am 31. Dezember 2023 ab.

Ich habe Gutscheine bekommen. Lieber hätte ich den Klima-Bonus in Bargeld. Geht das?

Ja. Die Gutscheine können in den "bank99"-Filialen der Post gegen Bargeld umgetauscht werden.

Bekommen Babys auch den Klima-Bonus?

Alle Babys, die bis 30. Juni angemeldet wurden, erhalten den Bonus.