Der ukrainische Fußball-Verband hat bekanntgegeben, dass die heimische Fußball-Liga wieder startet. Heute, 23. August, sollen die ersten 4 Spiele stattfinden. Der Start der Fußball-Liga soll den Menschen in der Ukraine Hoffnung in einer schwierigen Zeit geben.

Keine normale Saison

Wegen des Krieges wird es Einschränkungen geben: Zum Beispiel sind keine Zuschauer in den wenigen Fußball-Stadien erlaubt. Gespielt wird nun in einigen wenigen Fußball-Stadien. Diese befinden sich im Westen der Ukraine und in Kiew. In diesen Regionen sind die kriegerischen Auseinandersetzungen derzeit weniger schlimm als im Osten und Süden der Ukraine. Trotzdem kommt es auch in diesen Regionen immer wieder zu Raketen-Angriffen.

Wenn es in der Nähe der Fußball-Stadien Flieger-Alarm gibt, dann wird das Fußball-Spiel unterbrochen. Jedes Stadion muss einen Luftschutz-Bunker haben, in denen sich Spieler, Trainer und Schiedsrichter verstecken können. Wenn der Flieger-Alarm länger als 1 Stunde dauert, dann kann das Spiel beendet werden.

In der ukrainischen Fußball-Liga spielen in der kommenden Saison 16 Mannschaften.