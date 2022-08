Friseure sammeln Haar-Reste, um Meere, Seen und Flüsse zu retten. Statt sie in den Restmüll zu werfen, werden sie gesammelt und verschickt. Aus den Haar-Resten werden Haar-Filter gemacht. Mit diesen kann man Verschmutzungen wie Öl oder Fett aus den Gewässern holen.

Haare saugen Fett auf

Die Haare werden in alte Nylon-Strümpfe gefüllt und dann in verschmutzten Gewässern benutzt. Die Haare können Öle, Benzin oder Sonnenmilch-Reste aufnehmen. So werden die fettigen Flüssigkeiten aus den Gewässern entfernt. 1 Kilogramm Haare kann bis zu 8 Kilogramm Öl aufnehmen.

Großes Projekt

Die Idee stammt von einem Friseur-Verein aus Süd-Frankreich. Dadurch entstand bald ein Unternehmen. Mittlerweile werden Haar-Filter auf der ganzen Welt eingesetzt. Auch in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und den Niederlanden werden schon Haare gesammelt.

Ein Friseur-Salon in Wien hat in ungefähr 7 Wochen 200 Liter Haare gesammelt. Diese wurden in Säcken nach Deutschland geschickt. Dort ist der Hauptsitz des Unternehmens. Immer mehr Friseur-Salons in Österreich machen bei diesem Projekt mit.