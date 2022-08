Nächste Woche gibt es wieder mehr Impf-Straßen in der Steiermark. Ab 16. August werden einige Impf-Straßen wieder geöffnet. Somit kann man sich an 15 Impf-Straßen in der Steiermark impfen lassen.

Die Öffnungs-Zeiten sind Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 18 Uhr. Am Freitag kann man sich von 10 bis 20 Uhr ohne Termin impfen lassen.

Auch die Anmelde-Plattform für die Impfung wird verbessert. Einladungen zur Auffrischungs-Impfung werden automatisch angepasst und an die Angemeldeten geschickt.