Der Welt-Erschöpfungs-Tag wurde heuer 1 Tag früher erreicht als im Vorjahr. Das heißt, dass heute, am 28. Juli, die Ressourcen für dieses Jahr bereits aufgebraucht sind. Mit Ressourcen sind Rohstoffe und Vorräte, die wir von der Erde erhalten, gemeint.

Ressourcen sind wertvoll

Unsere Ressourcen sind die Grundlagen des Lebens. Wir benötigen sie täglich. Zu ihnen zählen Nahrungs-Mittel, Wasser und fossile Brenn-Stoffe wie Gas und Öl.

Benutzen wir zu viel dieser Ressourcen, belasten wir die Umwelt. Zum Beispiel beim Transport von Nahrungs-Mitteln zwischen unterschiedlichen Ländern. Dabei werden von den Transport-Mitteln viele Treibhaus-Gase ausgestoßen. Sie verursachen Schadstoffe und tragen zur Erwärmung der Erd-Temperatur bei.

Hoher Ressourcen-Verbrauch in Österreich

Würde man auf der ganzen Welt so leben wie in Österreich, bräuchten wir 3,5 Erden. Auch im Vorjahr war der Ressourcen-Verbrauch in Österreich so hoch. Im weltweiten Vergleich verbraucht Österreich durchschnittlich fast doppelt so viel.

Extrem-Ereignisse

Der hohe Ressourcen-Verbrauch auf der Welt hat Auswirkungen. Es ist möglich, dass es Natur-Ereignisse wie Dürre, Hitze und Unwetter in Zukunft noch häufiger geben wird. Davor warnen Umwelt-Schützer seit Jahren.