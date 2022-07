Die Energie-Minister der Mitglieds-Staaten der Europäischen Union (EU) treffen sich heute in Brüssel, um über den Gas-Notfallplan abzustimmen. Viele Staaten der Europäischen Union (EU) bekommen Gas aus Russland. Einige EU-Staaten sind stark abhängig von russischem Gas.

Probleme mit Gas-Lieferungen

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine gibt es immer wieder Probleme mit Gas-Lieferungen aus Russland nach Europa. Zuletzt hat die russische Gas-Firma Gazprom angekündigt, weniger Gas an die EU-Staaten zu liefern.

Es wird befürchtet, dass die Versorgung von Gas aus Russland nach Europa irgendwann ganz eingestellt werden könnte. Der Notfall-Plan beinhaltet auch eine Abmachung, wie sich die EU-Staaten untereinander helfen können, wenn weniger Gas geliefert wird.

Gas einsparen

Laut dem Notfall-Plan soll in den EU-Staaten der Gas-Verbrauch freiwillig um 15 Prozent gesenkt werden. Einfach gesagt: Bei 100 Kubikmeter Gas sollen 15 eingespart werden. Kubikmeter ist die übliche Einheit, in der Gas-Mengen angeben werden. Das soll zwischen 1. August 2022 und 31. März 2023 geschehen. Der Gas-Verbrauch ist in Österreich bereits um 10 Prozent zurückgegangen. Ein Grund dafür sind die hohen Preise für Gas.

Laut dem Notfall-Plan soll es auch die Möglichkeit eines „Unions-Alarms“ geben. Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn es zu wenig Gas gibt. Dann sollten die EU-Mitglieds-Staaten noch mehr Gas einsparen.

Abstimmung über den Plan

15 von 27 EU-Mitglieds-Staaten müssen beim Treffen der Energie-Minister dafür stimmen, dass der Notfall-Plan angenommen wird. Es wird davon ausgegangen, dass dem Notfall-Plan zugestimmt wird.