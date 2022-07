Heute, 4. Juli, startet am Grazer Haupt-Platz die Woche der Inklusion. Inklusion bedeutet, dass alle Menschen in einer Gesellschaft gleichberechtigt nebeneinander leben. Menschen mit Behinderungen sollen dazugehören, teilhaben und selbst bestimmen können. Darauf wird in der Woche der Inklusion hingewiesen. Die Woche der Inklusion gibt es erst seit dem letzten Jahr.

Die heurige Woche der Inklusion dauert bis Sonntag, 10. Juli.

Programm für 1 Woche

Dazu gibt es ein großes Veranstaltungs-Programm. An mehreren Orten in der Grazer Innen-Stadt wird es Veranstaltungen geben.

Am 1. Tag der Woche der Inklusion wird es die Möglichkeit geben, Selbst-Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel wird angeboten, Blind durch die Stadt zu gehen oder eine Hindernis-Strecke in einem Rollstuhl zu durchfahren. Das GrazMuseum wird eine Führung in leichter Sprache anbieten.

Schaufenster sind dekoriert

Zusätzlich zum Veranstaltungs-Programm werden einige Firmen-Schaufenster in der Grazer Innenstadt dekoriert, um auf Inklusion und Behinderung aufmerksam zu machen.

Genauere Informationen zum Programm gibt es unter: graz.at/info-behinderung