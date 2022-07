„Große Freiheit“ gewinnt 8 Auszeichnungen beim österreichischen Film-Preis

Die österreichischen Film-Preise wurden verliehen. „Große Freiheit“ von Sebastian Meise wurde beim österreichischen Film-Preis in 8 Kategorien ausgezeichnet. Die Verleihung fand in Grafenegg in Nieder-Österreich statt.