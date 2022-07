Seit 2020 gibt es in Österreich die Sommer-Schule. Durch Corona sind damals viele Unterrichts-Stunden ausgefallen. Das hat zu zahlreichen Problemen bei den Schülern geführt. Die Sommer-Schule sollte eine Hilfe für Kinder mit Lern-Problemen sein.

Heuer können erstmals alle Schüler an der Sommer-Schule teilnehmen, unabhängig von ihren Noten. Viele Schüler sind bereits für die Sommer-Schule angemeldet.

Für Schüler aus Wien, dem Burgenland und Nieder-Österreich startet die Sommer-Schule am 22. August. Für Schüler aus der Steiermark und aus den anderen Bundesländern am 29. August. Die Sommer-Schule dauert 2 Wochen.

Viele Anmeldungen

Heuer gab es noch mehr Anmeldungen für die Sommer-Schule als in den vergangenen Jahren. In ganz Österreich gibt es fast 40.000 Anmeldungen. Dieses Jahr sollen auch ukrainische Kinder die Sommer-Schule besuchen können. Sie können dort auch ihre Deutsch-Kenntnisse verbessern. Die Teilnahme an der Sommer-Schule ist für alle freiwillig.

Größeres Angebot

In der Sommer-Schule kann dieses Jahr auch für bevorstehende Abschluss-Prüfungen gelernt werden. Zudem gibt es Hilfe bei der Vorbereitung auf Schüler-Wettbewerbe. Ansonsten gibt es in der Sommer-Schule folgende Schul-Fächer zur Auswahl: Deutsch, Mathematik, Sach-Unterricht für Volks-Schüler und neu dabei Englisch.

In der Sommer-Schule unterrichten Lehrer und Studenten, die den Lehrer-Beruf erlernen wollen. Heuer gibt es auch für diese eine bessere Bezahlung.