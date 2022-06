Die VinziWerke suchen dringend freiwillige Helfer. Besonders in den Sommer-Monaten Juli und August. In der Not-Schlafstelle „VinziTel“ gibt es wenige Helfer.

Hilfe für Menschen

Die VinziWerke sind eine Gemeinschaft, die Menschen helfen. Im VinziTel in Graz zum Beispiel, können Menschen in Not eine Unterkunft finden. Sie bekommen dort Essen und können sich waschen und schlafen. Die Menschen können auch mit einem Mitarbeiter oder Helfer sprechen, wenn sie das wollen.

Helfer werden gesucht

Das VinziTel braucht im Sommer dringend Helfer. Vor allem am Nachmittag, in der Nacht und am Wochenende. Es gibt keine Vorrausetzungen, um Helfer zu sein. Freiwillige Helfer werden dort von den Mitarbeitern eingeschult.

Genaue Informationen kann man hier bekommen:

Internet-Seite: www.vinzi.at/ehrenamt

VinzTel – Telefon-Nummer: 0316 58 58 05

VinziTel – E-Mail: vinzitel@vinzi.at