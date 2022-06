Nach zwei Jahren Pandemie und dem nahenden Sommer zieht es viele Leute in den Urlaub, dadurch droht bei den VinziWerken ein Personalengpass. Das spürt man im VinziTel, der "Notschlafstelle mit Hotelcharakter". Das VinziTel hat 24 Stunden, 365 Tage im Jahr für Menschen in Not offen. Vor allem für die Monate Juli und August rechnen die VinziWerke, zahlreiche ehrenamtliche Dienste nicht besetzen zu können.

"Ehrenamtliche bilden das Herzstück unserer Einrichtung. Allein im vergangenen Jahr waren sie fast 7.000 Stunden im Einsatz. Wir laden alle Interessierten ein, ins Ehrenamt zu schnuppern und uns zu unterstützen", sagt Andreas Kleinegger, Leiter des VinziTel.

Besonders dringend werden Nachmittags-, Nacht- und Wochenenddienste für den Sommer gesucht. Ehrenamtliche Mitarbeiter benötigen keine fachspezifischen Kenntnisse, heißt es. Wichtig seien Empathie, Toleranz und viel Zeit zum Zuhören. Interessierte Personen werden vom hauptamtlichen Team gründlich eingeschult und von erfahrenen Ehrenamtlichen in den ersten Diensten begleitet.

Genaue Informationen findet man auf der Homepage

www.vinzi.at/ehrenamt

Interessierte können sich auch direkt an das VinziTel unter der Nummer 0316 58 58 05 oder unter vinzitel@vinzi.at wenden.