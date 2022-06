Seit 1992 werden sogenannte Stolper-Steine verlegt. Das sind knapp 10 mal 10 Zentimeter große Würfel aus Messing, die im Boden verlegt werden. Meist werden sie vor Wohnhäusern in den Gehsteig gelegt. In diesen Wohnhäusern haben Opfer des National-Sozialismus gewohnt. In die Steine sind die Namen und meist auch Lebens-Daten der Bewohner eingraviert. Die Steine erinnern an das Schicksal jener Menschen, die von den National-Sozialisten verfolgt, ermordet, in Lager gebracht oder vertrieben wurden.

Menschen-feindliche Politik

Der National-Sozialismus war eine politische Diktatur unter der Führung von Adolf Hitler. Er hatte die alleinige Macht. Der National-Sozialismus war eine menschen-feindliche Politik. Die jüdische Bevölkerung und andere Bevölkerungs-Gruppen wurden von den National-Sozialisten verfolgt und oft auch getötet. Auch politische Gegner, homosexuelle Menschen und Menschen mit Behinderung wurden von den National-Sozialisten verfolgt und getötet.

Messing-Steine zur Erinnerung

Bisher wurden insgesamt 75.000 Stolper-Steine in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern verlegt. In regelmäßigen Abständen werden auch in Graz Stolper-Steine verlegt.