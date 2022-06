Nach einer 2-jährigen Corona-Pause gibt es heuer wieder das spring-festival in Graz. Nicht auf Bildschirmen wie in Corona-Zeiten, sondern mit Live-Konzerten. Das spring-festival ist eines der größten Festivals für elektronische Kunst und Musik in Österreich. Für die 22. Ausgabe des Festivals haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen und viele Künstler eingeladen.

Künstler aus Österreich und der Welt

So kommt zum Beispiel Fatboy Slim am 16. Juni in den Kasematten. Techno gibt es mit Chris Liebing bei der Dom-Nacht am 15. Juni. Die deutsche Rapperin Juju tritt ebenfalls auf.

Das Besondere am spring-festival ist, dass mehr als die Hälfte der Künstler aus Österreich kommen. Bei dem Festival gibt es auch eine Art Talent-Wettbewerb für junge Künstler. Dabei sollen die Nachwuchs-Künstler eine Plattform bekommen, um sie zu fördern.

Tickets zu den Konzerten und Festival-Pässe gibt es auf www.springfestival.at und www.eventticketshop.at.